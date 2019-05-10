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عدن - ياسمين التهامي - الحوثيون يداهمون منازل المواطنين في قرى العود بإب وينفذون حملة اعتقالات ونهب للممتلكات شنت ميليشيات الحوثي حملة اختطافات ونهب للممتلكات في قرى العود بمحافظة إب اليمنية. واقتحم عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي قرية صناع وقرى أخرى في مناطق العود التابعة إداريا لمديرية النادرة شرق محافظة إب، بحسب مصادر محلية. Advertisements وأضافت المصادر أن الحوثيين اقتحموا منازل مواطنين ونهبوا ممتلكاتهم وعددا من السيارات وتسببوا بحالة من الهلع والرعب بين النساء والأطفال. وبحسب المصادر، فإن العناصر الحوثية اختطفت عددا من المواطنين في قرية صناع جبل العود واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وأكدت المصادر اقتحام العناصر الحوثية منزل المواطن خالد عزيز ونهب سيارته وخطف شقيقه عدنان عزيز وآخرين من قرى صناع. ويمارس الحوثيون انتهاكات واسعة للحقوق والحريات العامة والخاصة منذ احتلالها لمحافظة إب منتصف أكتوبر/تشرين الثاني 2014، والتي بلغت أكثر من 7 آلاف انتهاك وجريمة، بحسب تقارير محلية.

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