شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يحذر من تناول الحلويات بعد الإفطار.. إليك الوقت المناسب لها في رمضان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعتبر الحلويات، مثل البسبوسة والكنافة، من الأطعمة التي يشتهر بها شهر رمضان، ويفضل كثيرون تناولها بعد الإفطار دون إدراك أن تلك العادة قد تعرضهم للعديد من المشكلات الصحية.

ـ عسر الهضم.

ـ تلبك معوي.

ـ زيادة الوزن.

ـ ارتفاع مستوى السكر بالدم.

ـ تسوس الأسنان.

ويشير حلمي إلى أفضلية تقسيم وجبة الإفطار في رمضان إلى نصفين، تكون الأولى عند رفع أذان المغرب، والأخيرة بعد مرور ساعتين من موعد الإفطار، مؤكدًا أنه من الأفضل تناول قطعتين من الحلوى كحدٍ أقصى بعد مرور 15 دقيقة من الوجبة الثانية.

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