شكرا لقرائتكم خبر عن المليشيات تعتدي على أكبر المستشفيات الأهلية في صنعاء ووقوع إصابات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدمت عناصر مسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية" اليوم الخميس" الاعتداء على مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا، في العاصمة صنعاء، شمالي البلاد. وذكرت مصادر محلية أن مسلحين حوثين من منطقة سنحان بصنعاء، هاجموا مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا واعتدوا على عاملين ما أدي لوقوع إصابات. Advertisements وأشار المصدر إلى أن الاعتداء الحوثي على المستشفى، جاء بعد رفضهم دفع مبالغ لعمليات جراحية لأحد أقربائهم. يذكر أن مليشيا الحوثي قد فرضت على مستشفى جامعة العلوم والتكنولوجيا مشرف من عناصرها وتلزم المستشفى بدفع مبالغ مالية طائلة باسم "المجهود الحربي".

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