التفاصيل الكاملة لابتزاز الميليشيات لتجار صنعاء

كشفت مصادر تجارية في العاصمة اليمنية صنعاء، عن إجراءات جديدة نفذتها ميليشيات الحوثي الإيرانية، بهدف ابتزاز التجار وكبار المكلفين تحت مسمّى قانوني «الزكاة والضرائب».
وقالت المصادر إن الإجراءات شملت تعديلات في قانوني الضرائب والزكاة، تمثلت في تعديل حجم مبيعات كبار المكلفين وتخفيضها من 200 مليون ريال يمني إلى 100 مليون ريال، مشيرة إلى أن هذه التعديلات تعني مضاعفة عدد كبار المكلفين إلى 20 ضعفاً.
وبحسب المصادر فإن التعديلات شملت تقسيم التجار وأصحاب الأعمال إلى ثلاث شرائح، هي كبار المكلفين من تبلغ حركتهم المالية 100 مليون ريال، ومتوسطو المكلفين الذين حركتهم المالية أكبر من 10 ملايين وأقل من 40 مليون ريال، وصغار المكلفين من حركتهم المالية أقل من 10 ملايين ريال.
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