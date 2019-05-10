مسجدي يلتقي قيادة إتحاد الإعلام الرياضي بساحل حضرموت ويبارك خطواته الإيجابية

أشاد المدير العام لمكتب وزارة الشباب والرياضة بساحل حضرموت الكابتن حسن صالح مسجدي بالنتائج المثمرة والدور الايجابي الكبير الذي خرج به الاجتماع التشاوري لقيادات ومنتسبي الاعلام الرياضي بساحل حضرموت الذي عقد مؤخرا بمدينة المكلا واثمر عن تشكيل مجلس ادارة لفرع اتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت في اطار الجهود المتواصلة حاليا لإعادة كيان الاعلام الرياضي .

واطلع مسجدي خلال لقائه قيادة اتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت بحضور عضو الاتحاد العام للاعلام الرياضي ( اللجنة المؤقتة )الزميل فهمي مبارك باحمدان على خطة نشاط الاتحاد للفترة القادمة ومن ابزرها اقامة الدورة التأهيلية المستجدة لمسئولي الاعلام بالأندية والاتحادات الرياضية , مؤكدا مساندة مكتبه لكل جهود اتحاد ساحل حضرموت الهادفة الى تفعيل دور الاعلام الرياضي وعودة نشاطه والاهتمام بالرواد والقيادات السابقة والاستفادة من خبراتهم وكذا الاهتمام بالشباب المستجدين .

من جانبه اعرب رئيس اتحاد الاعلام الرياضي بساحل حضرموت الزميل صلاح احمد العماري باسمه ونيابة عن قيادة الاتحاد عن شكرهم للمدير العام لمكتب الشباب والرياضة لما لمسوه من تعاون واهتمام ,مشيرا الى ان لقائه مؤخرا برئيس الاتحاد العام الدكتور جميل طربوش كان له عظيم الاثر في الخطوات التنفيذية لعمل الاتحاد خاصة مع تدشين صرف بطاقات العضوية من ساحل حضرموت وهذا يعد شرف كبير لنا جميعاً.

وتطرق العماري الى جهود اتحاده منذ تشكيله في اللقاء التشاوري للإعلام الرياضي بساحل حضرموت ومايعتزم تنفيذه من مهام تهدف الى لم شمل الاعلاميين واستعادة دور الاعلام الرياضي.

الجدير بالذكر ان اللقاء التشاوري لرواد وقيادات وأعضاء من الجمعية العمومية ومنتسبي الاعلام الرياضي بساحل حضرموت الذي حضرته قيادة اللجنة المؤقتة للاتحاد العام قد زكى الزميل صلاح العماري رئيسا وتزكية الزميل فؤاد باضاوي امينا عاما وانتخاب الزملاء فهيم باخريبه ومحمد مخير وعبدالله بشهر اعضاء بالاتحاد.