شكرا لقرائتكم خبر عن قوات تابعة للإمارات تقوم بإحراق مقر حزب الإصلاح...في هذا المكان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت الأنباء الواردة من محافظة الضالع أن الحزام الأمني الموالي لما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة المتمرد عيدروس الزبيدي المدعوم اماراتيا التابع تحرق الأن مقر التجمع اليمني للإصلاح في قعطبه.



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