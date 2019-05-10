شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة الطفل الحوثي الذي قتل بالضالع..ماذا قال للإعلامي محمد العرب قبل مصرعه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلامي محمد العرب مراسل قناة سكاي نيوز عربية في منشور على حائطه بالفيسبوك ‫هذا الطفل الحوثي وقع في الأسر قبل اربع سنوات وكنت التقيته في محافظة الجوف وكان يبكي ويقول انه مغرر به وبعد ذلك تعهد ابوه به وتم اطلاق سراحه واليوم قتل في الضالع وهو يقاتل في صفوف المليشيات انه احمد خالد قاسم المتوكل ذنبه في رقبة من اخرجه من مدرسته ليكون درعا لـ ⁧‫#عبدالملك_الحوثي‬⁩



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