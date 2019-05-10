شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح هام ومفاجئ لناطق حراس الجمهورية بشأن عرض الحوثي ..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أكد المتحدث باسم المقاومة الوطنية العميد ركن صادق دويد استمرار الحوثيين بالمراوغة في القضايا الإنسانية، كاشفا عن عرض الحوثيين صفقات عنصرية لتبادل الأسرى مخالفة لاتفاق السويد.

وقال العميد صادق دويد في تغريدة له، اليوم الجمعة 10 مايو 2019، "نتطلع في هذا الشهر الكريم للإفراج عن جميع الأسرى والمختطفين كما نص عليه اتفاق السويد بدون تدخل حزب الله".

وأضاف دويد: "لكن للأسف الحوثي لا يكترث لأسراه ويعرض صفقات خارج سياق المنطق والاتفاق فيها من الانتقائية العنصرية والتعنت الكثير ليستمر بالمراوغة في قضايا إنسانية بحتة".