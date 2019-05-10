شكرا لقرائتكم خبر عن محلل عسكري يرسم سيناريو المعركة بين ”الشرعية والحزام الأمني” في ”الجنوب” والطرف المنتصر والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - قال محلل سياسي وعسكري يمني، الجمعة، إن فرص هيمنة السلطة الشرعية على القرار السياسي والعسكري في الجنوب شحيحة للغاية.

وقال المحلل السياسي والعسكري، علي الذهب، في تغريدات على موقع "توتير"، معلقا على مواجهات الضالع، إن الرئيس هادي إذا قرر خوض معركة مع ميليشيا الانتقالي، فإنه يقرب من نهايته، التي رسمها له التحالف".

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وأضاف: أن "نهاية المعركة ي ستكون شبيهة بنهاية جبهة التحرير، التي انهزمت أمام الجبهة القومية في فبراير 1967".

ولفت إلى أن "إجبار قوات الحماية الرئاسية على العودة إلى عدن، يدل على محاولة حشرها في حيز ضيق، يسهل معه احتواؤها في أي معترك قادم".