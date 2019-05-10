شكرا لقرائتكم خبر عن أول محافظة يمنية تعلن يشرى سارة وتقر أسعاراً رسمية وموحدة للسلع الغذائية..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أقرت محافظة يمنية امس الخميس، اسعارا رسمية للسلع في الاسواق، وحددت نوعها.

واقر محافظ سقطرى رمزي محروس، في اجتماعه امس الخميس، برؤساء لجان تحديد الاسعار في اسواق المحافظة، تحديد أسعار السلع في الأسواق.

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وأشاد محروس بما تضمنه تقارير عمل اللجان ووضعها اسعار مناسبة بعد دراستها من جميع النواحي، لافتا بان المرحلة تتطلب التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لمنع اي تلاعب بالاسعار.

واستمع المحافظ الى تقرير مشترك للجان الميدانية وما تم تحديده من الاسعار لمختلف المواد الغذائية والادوات الكهربائية والبناء وقطاع غيار السيارات.

ولم يورد الخبر الذي نشرته وكالة سبأ الرسمية قوائم بأسعار السلع التي تم اقرارها.