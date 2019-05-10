شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: انفجار عنيف يهز مدينة عدن (تفاصيل اولية) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف جولة عبدالقوي بالشيخ عثمان قبل قليل. وقال شاهد عيان ان عبوة ناسفة انفجرت في الطريق المؤدية الى وسط الشيخ عثمان. وبحسب الشهود فقد خلف الانفجار عدد من الجرحى.

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