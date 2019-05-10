ما يحدث الآن في الضالع.. إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال وانطلاق معركة "قطع النفس"..! (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - الضالع.. إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال في قعطبة وسناح وشخب وانطلاق معركة "قطع النفس"..!

أعلنت قوات الحزام الأمني حالة الطورائ باليمن في مناطق "قعطبة - سناح - شخب" بمحافظة الضالع، بالتزامن مع انطلاق عملية عسكرية كبيرة لدحر هجمات ميليشيات الحوثي على الضالع.

وبحسب مراسلنا، قررت القوات فرض حظر التجوال من 9 مساء وحتى 8 صباحاً، موجهة كافة القوات المنضوية تحت القيادة الموحدة للجبهه إلى التقيد بالحظر.

وأكد بيان للحزام الأمني انطلاق معركة "قطع النفس" تحت قيادة العميد هادي العولقي قائد اللواء 30 والذي جرى تعينه قائدا لمحور الضالع.

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ودعا البيان إلى تعزيز الجبهات ضمن التشكيلة الموحدة للجبهة، وإعلان النفير العام لمواجهة الهجوم الحوثي المتصاعد على محافظة الضالع.

هذا وتصاعدت حدة المعارك الدائرة بين قوات الجيش المسنودة بالمقاومة والحزام الأمني في قعطبة شمالي الضالع.

وقالت مصادر ميدانية، إن عشرات المتمردين الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح وأسير في معارك في قعطبة خلال الساعات الماضية.

وأشارت المصادر إلى الاستيلاء على عدد من الآليات العسكرية والمركبات.