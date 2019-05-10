«هيومن رايتس»: الميليشيات الحوثي وراء مقتل 15 طفلاً في صنعاء

اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان، أمس، ميليشيات الحوثي الإيرانية بالتسبب في مقتل 15 طفلاً على الأقل في العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال بيان لهيومن رايتس إن «مستودعاً يسيطر عليه الحوثيون، يخزنون فيه مواد متطايرة بالقرب من المنازل والمدارس، اشتعلت فيه النيران وانفجر في العاصمة صنعاء، في 7 أبريل الماضي ما تسبب في مقتل 15 طفلاً على الأقل وإصابة أكثر من 100 طفل وبالغ في حي سعوان السكني».

وذكر البيان، أنه بعد حدوث الانفجار وقت الظهيرة، وصل العشرات من قوات الحوثيين إلى الموقع، وأطلقوا طلقات تحذيرية، وضربوا واحتجزوا أشخاصاً حاولوا تصوير المستودع، بعدها نقلت قوات الحوثيين لأيام عدة كميات كبيرة من مواد غير معروفة من الموقع على ظهر شاحنات مسطحة، ومنعت باحثي حقوق الإنسان من الوصول إلى المنطقة حتى 11 أبريل الماضي.

وقالت رئيسة منظمة مواطنة لحقوق الإنسان، رضية المتوكل: «على ميليشيات الحوثي تقديم معلومات موثوق بها والتوقف عن تخزين كميات كبيرة من المواد المتطايرة في المناطق المكتظة بالسكان. لعب الحوثيون دوراً في المأساة، وعليهم محاسبة المسؤولين»