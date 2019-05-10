شكرا لقرائتكم خبر عن نجل قيادي جنوبي سابق يقود مليشيا الحوثي للهجوم على الضالع ...(الاسم) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر مطلعة من جنوب اليمن عن اسم القيادي الذي يقود الحوثيين في الهجوم على الضالع وقال الصحفي اليمني أنيس منصور أن اللواء جهاد علي عنتر هو من يقود المجاميع الحوثية للهجوم على أبناء محافظته الضالع وقال منصور في تغريدة له أن جهاد عنتر ومطلق هم من يقود الحوثيين في معارك الضالع يذكر أن جهاد عنتر هو نجل وزير الدفاع اليمني الجنوبي السابق والقائد الاشتراكي علي عنتر

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