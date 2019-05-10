شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تحقق كثير من تنبؤاته.. الفلكي اليمني الجوبي: يكشف ما سيحدث في اليمن يوم السبت المقبل والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - حدد الفلكي اليمني المعروف “أحمد الجوبي” موعد بداية تحسن الطقس في اليمن.

وتوقع الجوبي في منشور له بفيسبوك تابعته “الحياة اليمنية” يعتدل الجو في اليمن بدء من يوم السبت القادم .

واشار الفلكي اليمني الشهير أحمد الجوبي إلى أن ذلك يأتي مع بداية نجم سعد.. منوها إلى أن هذا النجم يتميز باعتدال الجو. الجدير بالذكر أن الفلكي اليمني قد صدقت له كثير من التنبؤات الفلكية في مجالات عدة.

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