شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : قوات عسكرية ضخمة تعلن الان هذا التحرك العسكري الطارئ في قعطبة ومصادر تكشف تفاصيل مايحدث والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعلنت قوات الحزام الأمني حالة الطوارىء في مناطق ” قطعبة – سناح – شخب ” وحظر للتجوال ابتداء من الساعة 9 مساء وحتى 8 صباحاً .
جاء ذلك في بلاغ صحفي صادر عن قوات الحزام الأمني في الضالع نصه :
لقد كنا شهود على ما شهدته قعطبه خلال الاربع والعشرين ساعه الماضيه ودرء لخطط الأعداء وافشال لمحاولات تسللهم او تهريبهم للافراد والأسلحة وحماية لأهلنا في قعطبة ومحيطها من أن تتحول مديتهم لساحة حرب
تعلن قوات الحزام الأمني إعلان حالة الطورائ في مناطق ” قعطبة – سناح – شخب ” مع حظر تام للتجوال من 9 مساء وحتى 8 صباحاً , وعليه سيتم توجيه كافة القوات المشتركة التي انظوت تحت القيادة الموحدة للجبهه الى تنفيذ نص الإعلان .
إن كل إجراء يتم اتخاذه هو من أجل حماية الأهالي وممتلكاتهم وندرك جيداً حجم المعاناة التي يعانيها المواطنون بسبب الحرب الظالمة التي تشنها شراذم الحوثي التي تنقاد للموت كل يوم قطعاناً قعطان على عتبات الضالع العصية
وان المعركة انطقلت اليوم ولن تتوقف حتى كسر شوكة الحوثي وردعهم , وإننا اليوم نعلن انطلاقة المعركة الكبرى معركة “قطع النفس” بقيادة موحدة وغرفة عمليات مشتركة واحدة تحت قيادة العميد هادي العولقي
وهي دعوة لكل ابطال المقاومة والقيادات الى تعزيز الجبهات ضمن التشكيلة الموحدة للجبهة وإعلان النفير العام .
الله اكبر والنصر لشعبنا العظيم
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