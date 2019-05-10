شكرا لقرائتكم خبر عن هذه حقيقة سيطرة مليشيا الحوثي على "سناح" بمحافظة الضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت ميليشيا الحوثي الخميس، من السيطرة على سجن سناح المركزي بمحافظة الضالع.

وقال مصدر عسكري أن الحوثيون تمكنوا لعدة ساعات من السيطرة على سجن سناح المركزي بالضالع، وذلك في أول تقدم غريب من نوعه لهذه القوات، بعد أن انسحاب أبطال الحماية الرئاسية من جبهات القتال في محافظتي الضالع وإب، بسبب تعرضهم لأعمال غادرة من الخلف بعد أن كانوا قد استعادوا المناطق والمواقع التي كانت قد سيطرت عليها مؤخرا المليشيات.

وتمكنت قوات موالية للحوثيين من السيطرة على السجن لساعات قبل ان تشتبك مع قوات من اللواء الاول صاعقة وتنسحب من السجن لاحقا.

وقال مصدر ميداني لصحيفة "عدن الغد" أن الحوثيين سيطروا على السجن عقب عملية تسلل مفاجئة وتمركزوا بداخله.

وشنت قوات اللواء الأول صاعقة هجوما معاكسا وتمكنت من تحرير السجن لاحقا.

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