عاجل : القبض على قيادي بارز في كتائب الحسين التابعة للحوثيين "تعرف عليه "

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عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر صحافية الخميس، إن قوات المقاومة الجنوبية مسنودة برجال القبائل، وقوات العمالقة سيطرت على عدد من المواقع في منطقة الباهر التابعة لمديرية ماوية، بمحافظة تعز وطردت الميليشيات الحوثية منها.
وأكدت مصادر ميدانية، أن المقاومة والعمالقة والقبائل تمكنت من السيطرة على 8 مواقع واغتنام كميات من الأسلحة، ولقي 7 من عناصر الحوثيين مصرعهم، وفق وسائل” اليوم الخميس وأسرت المقاومة الشعبية القيادي الحوثي البارز في كتائب الحسين الحوثية، أبو جراح وعدداً من مرافقيه.
وشنت قوات المقاومة الجنوبية وقوات العمالقة هجوماً كاسحاً ضد الميليشيات الحوثية في عمق منطقة الباهر، بعد أيام من وصول قوات عسكرية كبيرة من ألوية العمالقة إلى جبهة الأزارق غرب الضالع.
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