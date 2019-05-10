شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــاجل : السعودية تستعد لمعركة حاسمة مع ايران عبر صداقة مع عدو قديم .. خط الرمال هل يقلب الموازين في المنطقة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصفت وكالة "بلومبرغ" الدولية لعلاقة بين العراق والسعودية بقولها " الحدود بين المملكة العربية السعودية والعراق عبارة عن خط في الرمال " ويرى الكثير ان هذه العلاقة لا تحتضن الاستقرار ز

وخلال العقود الثلاثة الماضية" تم إغلاق الحدود بينهما , ففي عام 1990 بعد غزو صدام حسين للكويت الذي أدى إلى حرب الخليج. واقترح السعوديون بناء حاجز بقيمة 7 مليارات دولار لغلقها في عام 2006 مع تصاعد العنف الطائفي. ثم دفع صعود تنظيم "داعش" الإرهابي المملكة إلى تعزيز الحدود التي يبلغ طولها 900 كيلومتر.

وتقول وكالة "بلومبرغ"، إنه مع طرد المتطرفين من العراق، تستعد المملكة العربية السعودية لإعادة فتح المعبر البري للتجارة هذا العام بسبب الصراع الأخير الذي يهيمن على المنطقة: حربها بالوكالة مع إيران.

وتضيف الوكالة الدولية ومقرها أمريكا، أنه "في انعكاس صارخ للسياسة، اختارت المملكة العراق كحليف في الوقت المناسب لكبح نفوذ عدوها "الشيعي"، الذي هدد يوم الأربعاء بالتخلي عن الالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاقه النووي لعام 2015 ردًا على العقوبات الأمريكية".