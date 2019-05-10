شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحزام الأمني يعلن حالة الطوارئ ويصدر بيان هام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت قوات الحزام الامني بالضالع قبل قليل حالة الطواري وحظر للتجول في مديرية قعطبة وسناح وشخب ابتداء من لحظة صدور البيان.

واضح البيان ان اعلان الطواري وحظر التجول درء لخطط الأعداء وافشال لمحاولات تسللهم او تهريبهم للأفراد والأسلحة وحماية لأهلنا في قعطبة ومحيطها من أن تتحول مديتهم لساحة حرب .

واكد بيان الجزام الامني إن كل إجراء يتم اتخاذه هو من أجل حماية الأهالي وممتلكاتهم وندرك جيداً حجم المعاناة التي يعانيها المواطنون بسبب الحرب الظالمة التي تشنها شراذم الحوثي التي تنقاد للموت كل يوم قطعاناً قعطان على عتبات الضالع العصية.

وفيما يلي يعيد ""الخليج 365" " نشر نص البيان.. كما ورد:

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بسم الله الرحمن الرحيم

لقد كنا شهود على ما شهدته قعطبه خلال الاربع والعشرين ساعه الماضية ودرء لخطط الأعداء وافشال لمحاولات تسللهم او تهريبهم للأفراد والأسلحة وحماية لأهلنا في قعطبة ومحيطها من أن تتحول مديتهم لساحة حرب تعلن قوات الحزام الأمني إعلان حالة الطوارئ في مناطق ” قعطبة – سناح – شخب ” مع حظر تام للتجوال من 9 مساء وحتى 8 صباحاً , وعليه سيتم توجيه كافة القوات المشتركة التي انظوت تحت القيادة الموحدة للجبهة الى تنفيذ نص الإعلان .

إن كل إجراء يتم اتخاذه هو من أجل حماية الأهالي وممتلكاتهم وندرك جيداً حجم المعاناة التي يعانيها المواطنون بسبب الحرب الظالمة التي تشنها شراذم الحوثي التي تنقاد للموت كل يوم قطعاناً قعطان على عتبات الضالع العصية وان المعركة انطقلت اليوم ولن تتوقف حتى كسر شوكة الحوثي وردعهم , وإننا اليوم نعلن انطلاقة المعركة الكبرى معركة “قطع النفس” بقيادة موحدة وغرفة عمليات مشتركة واحدة تحت قيادة العميد هادي العولقي وهي دعوة لكل ابطال المقاومة والقيادات الى تعزيز الجبهات ضمن التشكيلةالموحدة للجبهة وإعلان النفير العام .

الله اكبر والنصر لشعبنا العظيم

القيادة العامة لقوات الحزام الأمني – الضالع