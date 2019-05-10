شكرا لقرائتكم خبر عن ليست قطر...دولة خليجية تبدا اول تحرك فعلي ضد التحالف العربي في اليمن "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هاجمت سفيرة سلطنة عمان في واشنطن حنينة المغيري، عمليات التحالف العربي، في اليمن، معتبرة أن العمليات العسكرية جلبت الدمار للشعب اليمني “.

وأضافت المغيري، في مقابلة مع صحيفة “المونيتور”، أن “لدى القيادة في عمان رؤية خاصة ، إذ ما زلنا نعتقد أن أفضل طريقة لتسوية الخلافات بين اليمنيين هي من خلال المفاوضات الدولية ، والسلطنة تدعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن”.

وتطرقت الدبلوماسية العامانية إلى التوتر المتصاعد حالياً بين طهران وواشنطن في أعقاب قرار الإدارة الأمريكية بإنهاء الإعفاءات عن العقوبات المفروضة على واردات النفط الإيراني، قائلة إن مسقط ستكون على استعداد للمساعدة في التوسط في الأزمة إذا وجد الجانبان هذا التدخل مفيدًا.

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وبشأن رؤية عمان للوضع في اليمن وكيف يمكن حله كان رد السفيرة كالتالي:

موقف عمان من الحرب في اليمن ثابت وقطعي: نحن نرفض المشاركة في أي عملية عسكرية ضد اليمن ، أو ضد أي بلد آخر ، ما لم تكن في إطار الدفاع عن النفس وفي الإطار التنظيمي لدول مجلس التعاون الخليجي .

وأضافت : الحرب في اليمن لا تخدم أي طرف، وقد عانى الشعب اليمني الويلات بسببها. الشعب اليمني هو ضحية هذه الحرب التي لم تنته وأدت إلى العديد من الأزمات الإنسانية المأساوية.

وأردفت، “في عمان، ما زلنا نعتقد أن أفضل طريقة لتسوية النزاعات في اليمن هي من خلال المفاوضات الدولية ، ونؤكد على أننا ما ندعم جهود الأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن، ونأمل أن يتم التوصل إلى تسوية شاملة لهذه الأزمة قريبًا”.