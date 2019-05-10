شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد : بعد غياب طويل كيف ظهر الرئيس الاماراتي .. الذي اتعبه المرض والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر الاعلام الاماراتي يوم امس صورا جديدة تظهر الرئيس الاماراتي الذي ظل غائبا لسنوات، طوال .

ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، صور الرئيس خليفة بن زايد آل نهيان، خلال تلقيه التهنئة من شيوخ الإمارات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبدا الشيخ خليفة بن زايد متعبا للغاية، وقد بدا عليه تقدم السن والمرض بشكل لافت جعل الجميع يبدي تعاطفهم معه. ونشر حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، صورة جمعته بخليفة بن زايد، وعلق عليها:

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“مع أخي خليفة بن زايد، نبشرك بشعب يحبك، ويفديك، ويفتديك، ونبشرك بدولة وصلت في العز والرفعة ما تتمناه”.

فيما ظهر محمد بن زايد في صورة وهو يقبل يد أخيه غير الشقيق، رئيس البلاد خليفة بن زايد، وهو ما جلب العديد من التعليقات. وبحسب “وام”، فإن اللقاء الذي جرى في قصر البطين بأبوظبي، حضره إضافة إلى محمد بن زايد، ومحمد بن راشد، حاكم عجمان، الشيخ حميد بن راشد النعيمي، وحاكم الفجيرة، الشيخ سعود بن راشد المعلا، وحاكم رأس الخيمة، الشيخ سعود بن صقر القاسمي.

كما حضر اللقاء، ولي عهد دبي، حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ووزير الداخلية، سيف بن زايد آل نهيان، وعدد من أبناء الشيخ زايد، ونواب عن إمارات الشارقة وأم القيوين، والفجيرة، وعجمان، ورأس الخيمة يشار إلى أن السنوات الماضية شهدت غيابا لافتا للرئيس الإماراتي، مقابل تسلم أخيه غير الشقيق، وولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، مفاصل الدولة.