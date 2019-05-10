شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يكشفون أسباب الإصابة بالشيب المبكر للشعر في اليمن.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف خبراء تجميل عن 5 أسباب وراء الشيب المبكر للشعر في اليمن، منها أولا.. التدخين وخاصة المكثّف من أكثر العوامل التي تبكر من شيب الشعر. زيادة الأكسدة في خلايا الشعر وزيادة الجذور الحرّة (وهي العادم الناتج عن الأكسدة) يعجّل ظهور الشعر الرمادي.

ثانيا..التلوث أيضاً وخاصة في الهواء من العوامل التي تزيد إنتاج الجذور الحرّة في الجسم، ومعها زيادة الأكسدة.

ثالثا.. هرمون الكورتيزول هو هرمون التوتر والإجهاد، وزيادته ترتبط بظهور الشيب مبكراً.

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رابعا.. يؤثر عدم توازن الهرمونات على لون وملمس وكثافة الشعر، وهو ما يحدث حول سن الـ 50 عادة، فإذا حدث خلل في توازن الهرمونات مبكراً يظهر اللون الرمادي.

خامسا.. تسبب أمراض المناعة الذاتية تساقط الشعر وتحول لونه إلى الأبيض مبكراً.

وأشار الخبراء إلى أن لون الشعر يتحول إلى الرمادي مع التقدم في العُمر، لكن تختلف سرعة التحول من شخص لآخر وفقاً لمجموعة عوامل، بعضها وراثي والآخر يعود إلى نمط الحياة والظروف الصحية.