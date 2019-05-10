شكرا لقرائتكم خبر عن أعتبره اليمنيون أحد أبرز محاربي الفساد الكشف عن فضيحة هذا الإعلامي وهذه رتبته بكشوفات جنود حزب الإصلاح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت وثائق مسربة حصول الإعلامي بقناة سهيل الممولة من حزب الإصلاح على رتبة نقيب في الجيش التابع لعلي محسن الأحمر بمحافظة مارب . كما تحدثت مصادر إعلامية عن إمكانية محاكمة الإعلامي محمد الربع محاكمة عسكرية وذلك لإستهزائه بالقائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد ربه منصور هادي.



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