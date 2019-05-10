شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان ...بشكل رسمي الأمير محمد بن سلمان يعلن موقفة من الوحدة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عبر عدد من ناشطي المجلس الانتقالي الجنوبي عن صدمتهم من تصريحات نائب وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، والمؤكدة على صون وحدة اليمن وسيادته.

وفيما يبدو بأن التصريحات جاءت مفاجئة لقيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي للانفصال والمدعوم إماراتيا، كونها جاءت من أمير سعودي له ثقل كبير وهو من يشرف حاليا على الملف اليمني.

وبثت وكالة واس السعودية الرسمية تصريحات للأمير خالد بن سلمان، وذلك خلال بحثه مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيت، تطورات الأوضاع في اليمن وآخر مستجدات السلام وما يتصل بتنفيذ اتفاق ستوكهولم.

وفي اللقاء الذي عقد في الرياض أكد نائب وزير الدفاع السعودي على دعم المملكة لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في اليمن.

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كما بحث الجانبان، ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لإفشال جهود إحلال السلام في اليمن .

وجدد بن سلمان التأكيد على موقف المملكة الثابت تجاه دعم اليمن وشعبه، وجهودها والتزامها الداعم للشرعية بما يكفل عودة الأمن والاستقرار لليمن وصون سيادته ووحدته.

وأشاد المبعوث الأممي في هذا الصدد بالدعم الإنساني البارز التي تقدمه المملكة وحرصها المستمر على إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني.