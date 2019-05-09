محافظ تعز: نسعى إلى إيجاد جهاز تنفيذي مصغر لخدمة المواطن

أكد محافظ تعز نبيل شمسان أن السلطة المحلية بصدد مراجعة احتياجات المحافظة من المكاتب التي تخدم المواطن وإيجاد جهاز تنفيذي مصغر وفاعل بدلا من تبديد ميزانيات المحافظة على مكاتب مغلقة.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم اجتماع موسع لمناقشة أداء المكاتب التنفيذية بحضور وكلاء المحافظة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أوضح محافظ المحافظة أن هناك مشاكل تتمثل بالتعيين خارج المعايير واللوائح القانونية وتبديد الموارد المحصلة قبل أن تصل إلى الحسابات البنكية ,مشيراً إلى أن السلطة المحلية ستقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تصب في خدمة المواطن وليس سلطة مسلطة على عاتق المواطن"..

وشدد المحافظ على ضرورة توفير شروط الكفاءة والمعايير القانونية لشغل الوظيفة في الجهاز التنفيذي للمحافظة وذلك عبر مكتب الشؤون القانونية بالمحافظة.

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كما أشاد شمسان بالنتائج المتميزة التي حققتها بعض المكاتب التنفيذية بناء على المؤشرات والامكانيات المتاحة, مشيراً في الوقت ذاته إلى أن هناك تقصير وتساهل لبعض المكاتب الخدمية, موجهاً الخدمة المدنية بتوجيه إنذارات للمخالفين والغائبين عن العمل واتخاذ الإجراءات وفق القانون واللوائح المنظمة والرفع للمحافظ لإتخاذ الإجراءات الملائمة.

وناقش الاجتماع الذي حضره مدراء المكاتب التنفيذية في المحافظة تقرير مكتب الصناعة والتجارة المتضمن تشكيل لجان نزول ميداني لمراقبة الأسعار والتنسيق مع الجهات الأمنية لضبط المخالفين وعمل قائمة للأسعار نتيجة وجود تلاعب لبعض التجار في فرض أسعار المواد الغذائية وزيادة التكلفة الإضافية وعدم الحصول على حصة كافية للمحافظة من مادة الغاز.

واستعرض الاجتماع تقرير إدارة الأمن حول الأوضاع الأمنية في المحافظة كما قدم مدير مكتب الصحة تقرير حول مؤشرات مواجهة الكوليرا ,إضافة إلى استعراض تقرير آخر عن الأوضاع التعليمية والمشاكل والمخالفات التي تعيق العملية التعليمية ؛ بالإضافة إلى تقرير لصندوق النظافة والتحسين والمياه والصرف الصحي وتقارير أخرى للعديد من المكاتب التنفيذية.