بالصور.. شرطة تعز تكرم ٣ عرسان منعوا إطلاق الرصاص في أعراسهم

كرمت إدارة عام شرطة محافظة تعز بالشراكة مع المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع ٣ عرسان أقيمت أعراسهم دون إطلاق الأعيرة النارية.

ووفق متابعة "الخليج 365"، كرمت الشرطة والمنظمة الوطنية عريسين من منطقة المسبح وثالث من منطقة صبر بحضور مساعد مدير عام شرطة محافظة تعز لشؤون الأحياء العقيد سمير الأشبط، وكان العرسان الثلاثة قد طالبوا المشاركين في أفراحهم عدم إطلاق النار.

و أكد العقيد الأشبط أن هذا التكريم يأتي عرفانا وتقديرا للعرسان الذين جعلوا من أعراسهم نموذجا متميزا يحتذى به؛ كما نوه بأن الأجهزة الأمنية تدعو للالتزام بحظر اطلاق النار في الأعراس، والمبادرة لمنع المشاركين مشيرا إلى أنها تخلق وعي حضاري لدى أفراد المجتمع وتساهم في إقامة الأفراح بعيدا عن إطلاق الرصاص الذي قد يتسبب في خلق معاناة لأسر أخرى.

كما قال العقيد الأشبط بأن الأجهزة الأمنية مستمرة في حملتها لمنع إطلاق النار في الأعراس والتي حققت نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، انحسرت معها ظاهرة إطلاق النار في الأعراس بصورة كبيرة.

حضر التكريم مقدم رشاد القدسي مدير إدارة شئون العقال والأستاذ خالد الشميري ممثل المنظمة الوطنية لتنمية المجتمع.