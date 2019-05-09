محافظ سقطرى يحدد أسعار السلع في أسواق الارخبيل

اجتمع محافظ سقطرى رمزي محروس، اليوم، برؤساء لجان تحديد الاسعار في اسواق المحافظة، وأقر تحديد أسعار السلع في الأسواق.

وأشاد محروس بما تضمنه تقارير عمل اللجان ووضعها اسعار مناسبة بعد دراستها من جميع النواحي، لافتا بان المرحلة تتطلب التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد لمنع اي تلاعب بالاسعار.

وكان المحافظ قد استمع الى تقرير مشترك للجان الميدانية وما تم تحديده من الاسعار لمختلف المواد الغذائية والادوات الكهربائية والبناء وقطاع غيار السيارات.