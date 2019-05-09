محافظ حضرموت يدشن الأمسية الرمضانية بالمكلا

أقيمت مساء اليوم الخميس الـ9 من إبريل، بمجموعة صالات مكة بمدينة المكلا، الأمسية الرمضانية بحضور محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، والشيخ عمرو بن حبريش العليي وكيل أول حضرموت، ونائب رئيس مجلس النواب محسن باصرة.

وفي بداية الأمسية، ألقى الشيخ أحمد السعدي مدير مكتب الاوقاف والارشاد بساحل حضرموت، كلمة تحدث خلالها بأهمية حفظ الصوم وترك المحرمات وقول الزور .. مشيدا بأهمية التراحم بين الناس في رمضان وسائر الشهور، والتماس شعور الفقراء ومعاناتهم، وشكر الله على ما وهبنا من نعم .

وحيا محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، باسمه شخصيا واسم قيادة المنطقة الحاضرون على حضورهم هذه المناسبة العظيمة .. ناقلا لهم تحايا رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي القائد الأعلى للقوات المسلحة .. ومؤكدا أن حضرموت ستحسب لهذه المناسبة حسابا في كل عام.

وقال السيد المحافظ، إن ما حققته حضرموت من مشاريع تنموية وخدمية في المحافظة خلال فترة وجيزة، يحق لها أن تفتخر به، لا سيما أنها تحققت في ظل أوضاع إستثنائية.

ودعا المحافظ الى وحدة الصف الحضرمي وتكاتف الجهود وتشابك الأيدي من أجل بناء وتطور وازدهار حضرموت .. لأن حضرموت لن يبنيها غير سواعد أبناءها ، وقال : "علينا جميعاً أن نمثل لحمة واحدة ، وأن نركن جانباً أية خلافات جانبية وثانوية تعرقل مسارنا" .

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ودعا المحافظ وسائل الاعلام الى ايضاح حقائق الأمور وعدم تشويه الحقائق ، كما دعا المشتغلين في قطاعات مرافق ومؤسسات الدولة إلى رفع مستوى أدائهم في تنفيذ واجباتهم الوظيفية والالتزام بقوانين العمل.

وقال المحافظ مخاطباً المشائخ والعلماء : " على عاتقكم تقع واجبات كبيرة في هذا الشهر الفضيل وفي غيره من الشهور وهو إشهار كلمة الحق واستغلال المنابر في التوعية لنبذ تلك المظاهر غير السوية التي قد تبرز بين الحين والآخر وخاصة بين أوساط الشباب".

ووجه محافظ حضرموت خطابه لقطاع الشباب قائلاً : "إن مستقبل حضرموت وبناءها بأيديكم فأنتم الحاضر وكل المستقبل ، أتجهوا نحو التعليم العالي والتخصصي لأن الأمم لا ترقى إلى العلياء إلا بالعلم واستقامة الأخلاق والسلوك القويم" .