القوات الجنوبية تحبط أوسع هجوم حوثي على شمال مدينة قعطبة

احبطت القوات الجنوبية بجبهة قعطبة شمال الضالع اوسع هجوم حوثي من نوعه منذ بدء المعارك شمال المحافظة.
وبحسب الانباء فانه ومنذ ساعات الفجر الاولى تدور معارك عنيفة شمال وغرب قعطبة حيث حاولت المليشيات التسلل والدخول للمدينة من عدة محاور.
وجاء الهجوم الحوثي الواسع بعد وصول تعزيزات كبيرة لهم حاولوا فيها التوغل واختراق صفوف المقاومة.
وبحسب مصدر في الجبهة فإن المقاومة الجنوبية والحزام الأمني قاتلوا ببسالة وصدوا كل هجمات المليشيات وأحرقوا ثلاثة أطقم وقتلوا من كان فيها وأجبروهم للتراجع نحو علالة وشخب.
كما حاولت القوات المعتدية التقدم نحو العبارى بعربة bmb وطقمين الا ان طيران التحالف العربي تمكن من تدميرها بشكل كامل وقتل من كان عليها.
وتدخل سلاح الجو التابع للتحالف العربي بقصف تعزيزات المليشيات في معسكر العللة ودمر سلاح 23 ودبابة.
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