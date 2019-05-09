الحزام الأمني بالضالع يصدر بلاغا بشأن التسلل الحوثي إلى قعطبة

أصدرت قوات الحزام الأمن بلاغا صحفيا بخصوص تفاصيل محاولة التسلل التي قامت بها عناصر من مليشيا الحوثي إلى قعطبة في محافظة الضالع. ووفق البلاغ - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "تمكنت قوات الحزام الأمني والقوات المشتركة ظهر اليوم من إفشال عملية تسلل باتجاه قعطبه قام بها مجموعة من الحوثيين والمتحوثين وتم استدراج القوة المتسلله والذين ظنوا بأنهم يسجلون انتصارا لهم". وتابع البلاغ "حتى وقعوا في كماشة القوات المشتركة وتم ابادتهم بالكامل وإغتنام اسلحتهم والقبض على من تبقى منهم". وأكدت قوات الحزام الامني بأنه تم تطهير المدينة من الخلايا النائمة المتحوثة التي حاولت التسلل والذين رأوا اليوم البأس الشديد والضرب بيد من حديد من قبل أبطالنا وهي رساله لهم ولغيرهم بأن نهايتهم الموت على أعتاب الضالع.

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