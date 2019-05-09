المليشيا الحوثية تدفع بتعزيزات جديدة نحو التحيتا بالحديدة

في تصعيد عسكري حوثي جديد دفعت المليشيات الإرهابية المدعومة من إيران بتعزيزات عسكرية جديدة نحو مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة.
وذكرت مصادر عسكرية ميدانية أن المليشيات دفعت بتعزيزات كبيرة تتضمن آليات عسكرية وأسلحة ثقيلة ومئات المقاتلين نحو مديرية التحيتا ، وفي مناطق متفرقة من المديرية أطلقت المليشيات النار نحو مواقع العمالقة من الأسلحة القناصة والأسلحة الرشاشة المتوسطة.
وفي منطقة الطور فتحت المليشيات النار صوب مواقع العمالقة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة من عيار 23 منذ ساعات الظهيرة لهذا اليوم ، كما قصفت المواقع بقذائف بي 10 بشكل مكثف وعنيف..
القصف الحوثي العنيف امتد إلى مديرية حيس حيث قصقت المليشيات الحوثية بقذائف مدفعية الهاون من عيار 82 وبقذائف الهاوزر مواقع العمالقة ، كما أطلقت النار من الأسلحة الرشاشة المتوسطة من عيار 14.5 وبالأسلحة الرشاشة الخفيفة حتى ساعات المساء.
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