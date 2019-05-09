البحسني يدشّن الأمسيات الرمضانية للأجهزة والقطاعات المدنية والفعاليات السياسية

دشن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم الخميس الأمسيات الرمضانية لهذا العام 1440هـ - 2019م .

ووفق متابعة "الخليج 365"، أقامت السلطة المحلية بالمحافظة بهذه المناسبة مأدبة إفطار وأمسية رمضانية بالمكلا للأجهزة والقطاعات المدنية والفعاليات السياسية والمجتمعية ، حضرها نائب رئيس مجلس النواب المهندس محسن علي باصرة ووكيل أول محافظة حضرموت الشيخ عمرو علي بن حبريش وأعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدون ومستشارو المحافظ وأعضاء المكتب التنفيذي وأصحاب الفضيلة العلماء ورؤساء وممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية والمشائخ والأعيان ومنظمات المجتمع المدني وقطاعي المرأة والشباب.

وفي الأمسية رفع محافظ حضرموت التهاني إلى جميع أبناء محافظة حضرموت داخل الوطن وخارجة وكذا تهاني فخامة المشير الركن عبدربه منصور هادي - رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة حلول الشهر الفضيل شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركات.

وقال المحافظ : "إننا نلتقي الليلة في هذه الأمسية الرمضانية التي أصبحت تقليداً راسخاً نحييه كل عام وفي مثل هذه الأيام من الشهر الفضيل ، نلتقي لنتبادل التهاني والدعاء بقبول صيامنا وقيامنا وطاعتنا وبالمقابل نتبادل فيها الآراء ووجهات النظر حول ما يعتمل في محافظتنا ونبحث في مكامن السلب والإيجاب .. ونعتبرها فرصة لتقييم مستوى أدائنا خلال عام أنقضى ونخطط لما نريد عمله لعام مقبل ومستقبل آتٍ.

وتطرق المحافظ البحسني الى ما شهدته المحافظة خلال الفترة المنصرمة من نجاحات ملموسة على مختلف المستويات ، حيث أشار الى أنه خلال الأعوام الثلاثة المنصرمة 2017-2019م بلغ اجمالي المشاريع المنفذة على مستوى المحافظة عموماً 326 مشروعاً منها في قطاع التربية والتعليم 84 مشروعاً ، والصحة 19 مشروعاً ، والكهرباء 37 مشروعاً ، الاشغال العامة والطرق 58 مشروعاً ، المياه والصرف الصحي 73 مشروعاً ، الزراعة 8 مشاريع ، الموانئ 15 مشروعاً ، وفي التعليم الفني 3 مشاريع .

وتطرّق المحافظ الى الأحداث المهمة التي شهدتها المحافظة وأبرزها زيارة فخامة الأخ رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد ربه منصور هادي وحضوره اجتماعات الدورة غير العادية لمجلس النواب التي احتضنتها مدينة سيئون وحضور رئيس الحكومة وعدد من الوزراء وما نتج من هذه الزيارة من نجاحات للشرعية بعودة التئام مجلس النواب وإظهار حضرموت بذلك المظهر الايجابي واستقرار الأوضاع فيها ، والاستفادة من هذه الزيارة لصالح محافظة حضرموت وتوجيه فخامة الرئيس بصرف خمسة مليار ريال يمني لاستكمال بناء المشاريع المتعثرة بالوادي والصحراء واعتماد بناء مباني كليات جامعة سيئون ، والتوجيه باعتماد تجنيد (3000) مجند من أبناء حضرموت الوادي والصحراء لحفظ أمن واستقرار وادي وصحراء حضرموت .

وأشار المحافظ الى احتفالات المحافظة بالذكرى الثالثة لتحرير مدينة المكلا وساحل حضرموت وقال إن الاحتفال بهذه المناسبة هو احتفال لتخليد أرواح شهدائنا الأبرار احتفال بتحقيق المنجزات المحققة والتي ينبغي علينا أن نفخر ونفاخر بها خاصة وإنها تتم في ظروف غاية الصعوبة والتعقيد ظروف الحرب المستعرة التي تشهدها مناطق كثيرة في الوطن .

ودعا المحافظ الى وحدة الصف الحضرمي وتكاتف الجهود وتشابك الأيدي من أجل بناء وتطور وازدهار حضرموت .. لأن حضرموت لن يبنيها غير سواعد أبناءها ، وقال : "علينا جميعاً أن نمثل لحمة واحدة ، وأن نركن جانباً أية خلافات جانبية وثانوية تعرقل مسارنا" .

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ودعا المحافظ وسائل الاعلام الى ايضاح حقائق الأمور وعدم تشويه الحقائق ، كما دعا المشتغلين في قطاعات مرافق ومؤسسات الدولة إلى رفع مستوى أدائهم في تنفيذ واجباتهم الوظيفية والالتزام بقوانين العمل ،

وقال المحافظ مخاطباً المشائخ والعلماء : " على عاتقكم تقع واجبات كبيرة في هذا الشهر الفضيل وفي غيره من الشهور وهو إشهار كلمة الحق واستغلال المنابر في التوعية لنبذ تلك المظاهر غير السوية التي قد تبرز بين الحين والآخر وخاصة بين أوساط الشباب".

ووجه محافظ حضرموت خطابه لقطاع الشباب قائلاً : "إن مستقبل حضرموت وبناءها بأيديكم فأنتم الحاضر وكل المستقبل ، أتجهوا نحو التعليم العالي والتخصصي لأن الأمم لا ترقى إلى العلياء إلا بالعلم واستقامة الأخلاق والسلوك القويم" .

كما خاطب المحافظ ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات الاجتماعية قائلاً : "ان حضرموت أمانة في عنق كل أبناءها وأنتم جزء رئيس وفاعل في المجتمع وعليكم تقع مسئولية تجنيب حضرموت وأبناءها مغبّات الصراعات والانقسامات، دعونا نتمترس في خندق واحد أسمه حضرموت وأبناءها " .

كما توجه بالحديث لقطاع المرأة قائلاً : "أنتن نصف المجتمع ودوركن لا يفترض في الاعمال المنزلية أنتن جزء فاعل مكمل في المجتمع عليكن الانخراط في خدمة هذا المجتمع من خلال جمعياتكن ومؤسساتكن واتحاداتكن .. نظموا صفوفكن وقمن بوضع البرامج والخطط التي تخدم المرأة بشكل خاص والمجتمع بشكل عام" .

وتحدّث المحافظ الى رؤساء ونيابات الجامعات الحكومية والأهلية في المحافظة وأعضاء هيئات التدريس والتدريس المساعدة في الكليات قائلاً : "في الوقت الذي نقدّر فيه تقديراً عالياً جهودهم في تعليم أبنائنا الطلاب فإننا في الوقت ذاته نأمل السعي الدائم والدؤوب إلى متابعة الجديد في العلوم المختلفة ومواصلتهم لأبحاثهم ورسائلهم العلمية لما من شأنه الرفع من مستوياتهم العلمية التي سيكون لها الأثر البالغ في تطوير مستوى التعليم الجامعي الأكاديمي وتحسين مخرجاته ، كما إننا نشعر بأنه من الواجب الاهتمام بأبحاث ورسائل التخرج لأبنائنا الطلاب الخريجين".

وكان مدير عام مكتب وزارة الأوقاف والارشاد بساحل حضرموت الشيخ أحمد علي السعدي ، تحدث بكلمة تطرق فيها الى خيرات الشهر الفضيل.