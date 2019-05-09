تشهد مدينة المكلا خلال أيام وليالي شهر رمضان المبارك 1440 هـ - 2019م ، حركة تجارية وانتشاراً أمنياً مكثفاً وتنظيماً لحركة السير . ووفق متابعة "الخليج 365"، تزدحم المكلا بالمواطنين والعائلات من مختلف مديريات المحافظة ومن خارجها الذين يقضون حوائجهم ويتمتّعون بالأجواء الرمضانية الروحانية في عاصمة المحافظة. ويأتي انتشار رجال النخبة الحضرمية ورجال الأمن وشرطة السير على طول الشوارع والخطوط الطويلة ، تنفيذاً للخطة الأمنية الرمضانية التي أقرتها اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت برئاسة محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية رئيس اللجنة اللواء الركن فرج سالمين البحسني ، وذلك بهدف حفظ الأمن وتقديم المساعدات للمواطنين وتنفيذ خطة لتنظيم حركة السير بإغلاق بعض المداخل والتعامل بحزم مع المخالفين من مالكي المركبات والدراجات النارية وعدم السماح لوقوف المركبات في الشوارع العامة وذلك بهدف التخفيف من الإزدحام خلال أيام وليالي الشهر الفضيل. وأشاد مواطنون بالإنتشار الأمني لرجال النخبة والأمن وإسهامهم في التعاون مع المواطنين وتقديم المساعدات اللازمة لهم. كما أشادوا بانتشار رجال شرطة السير (المرور) وتنفيذهم لخطة لتنظيم حركة السير والتعامل بحزم مع المخالفين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. حركة تجارية واستقرار أمني وتنظيم لحركة السير بالمكلا في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.