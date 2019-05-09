اغتنام طقم حوثي ومقتل جميع من كانوا فيه بمريس الضالع "صورة"

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، وسط اليمن، اليوم الخميس، بأن القوات الحكومية تقدمت في مريس.

وقالت مصادر "الخليج 365"، إن القوات اغتنمت طقما وقتلت جميع من فيه في عملية نوعية وكمين محكم نفذه ابطال الجيش الوطني في جبهة مريس حمر.