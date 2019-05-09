اغتنام طقم حوثي ومقتل جميع من كانوا فيه بمريس الضالع "صورة"

أفادت مصادر محلية في محافظة الضالع، وسط اليمن، اليوم الخميس، بأن القوات الحكومية تقدمت في مريس.
وقالت مصادر "الخليج 365"، إن القوات اغتنمت طقما وقتلت جميع من فيه في عملية نوعية وكمين محكم نفذه ابطال الجيش الوطني في جبهة مريس حمر.
وبينت المصادر، أنه" تم دحر المليشيا الحوثية من أطراف قعطبة إلى اتجاه حمر ومعزوب عامر،وقتلى المليشيا بالعشرات.
وكان طيران التحالف العربي استهدف بعدة غارات مركزة تجمعات وآليات الميليشيات الحوثية الانقلابية في شخب والعللة شمال وغرب قعطبة ولا زال التحليق مستمر حتى هذه اللحظة.
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