ورد الآن : قوات عسكرية تابعة للامارات تصل اليوم الى هذه الجبهة المشتعلة (تفاصيل طارئة)

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عدن - ياسمين التهامي - وصلت مساء اليوم الخميس، كتيبة من قوات النخبة الشبوانية للمشاركة في الجبهات بمحافظة الضالع. ونشر حساب قوات مكافحة الإرهاب وأمن عدن، في صفحته بتوير قائلاً: “كتيبة من قوات النخبه الشبوانية تصل لجبهات الضالع الحدودية المشتعلة للمشاركة بالتصدي لجحافل الغزاه الذين يحاولون منذ اكثر من شهر غزو الجنوب. وأضاف الحساب “أبت قوات النخبه الشبوانيه إلا أن يكون لها بصمات للذود عن تراب الوطن الطاهر تحيه مع تعظيم سلام لأبطال النخبه”.

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