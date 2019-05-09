شكرا لقرائتكم خبر عن موجز المساء: مسؤول سعودي يتحدث عن «إنهاء الأزمة الخليجية»، والمدنيون في إدلب يخشون «إبادة جماعية»، ومادونا ترتدي النقاب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مساء الخير، إليك آخر الأخبار من «عربي بوست».

ترامب يخنق إيران



الرئيس الأمريكي دونالد ترامب/ رويترز

تسارعت وتيرة المواجهة بين الولايات المتحدة وإيرانبصورة غير مسبوقة، حيث فرض الرئيس دونالد ترامب، الأربعاء 8 مايو/أيار 2019، عقوبات جديدة على طهران بعد ساعات من إعلان الرئيس حسن روحاني انسحاباً جزئياً من الاتفاق النووي، فيما يبدو أنه اختبار لمدى قدرة كل طرف على تحمُّل ضغوط الطرف الآخر.

تفاصيل: وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بفرض عقوبات على إيران تشمل قطاعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس، حيث جاء في بيان للبيت الأبيض، أن العقوبات الجديدة «تهدف إلى حرمان إيران من عوائد الصادرات المعدنية». وأضاف: «إجراء اليوم يستهدف عوائد طهران من المعادن، التي تمثل 10% من صادراتها».

تحليل: يبدو أن كلاً من أمريكا وإيران تلعب لعبة «عض الأصابع» فمَن يتحمل الألم للنهاية سيربح الصراع، إذ يحاول كل منهما الضغط على الآخر لتحقيق أكبر مكاسب ممكنة، بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الذي يرى ترامب أنه كان لصالح طهران.

غير أن هذا التصعيد لن يصل في نهاية المطاف إلى الصدام المسلح، فكل منهما يدرك تبعات هذا الخيار، كما أنه من الاحتمالات الواردة أن يجلس الطرفان في النهاية على طاولة التفاوض.

أمريكا تضغط على المجلس العسكري السوداني



قادة المجلس العسكري في السودان

تضغط الولايات المتحدة على قائد المجلس العسكري السوداني الفريق عبدالفتاح البرهان، للتوصل إلى اتفاق مع المحتجين، وعلى رأسهم قوى إعلان الحرية والتغيير، الذين هددوا بالعصيان ما لم يتم الانتقال إلى حكم مدني.

تفاصيل: حثّ نائب وزير الخارجية الأمريكي جون سوليفان، الأربعاء 8 مايو/أيار 2019، المجلس على التوصل إلى اتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير، التي تعكس إرادة الشعب السوداني، والتحرك «على وجه السرعة» صوب تشكيل حكومة مؤقتة يقودها مدنيون.

تحليل: دخول واشنطن على خط الحراك الدائر في السودان قد يسرع من محاولة الوصول إلى اتفاق بين قادة الحراك والمجلس العسكري، لكن الرهان على الموقف الأمريكي على غرار ما حدث مع بعض دول الربيع العربي من شأنه أن يجعل القرار ومستقبل البلاد مرهوناً بالقرار الأمريكي.

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لكن من شأن مثل هذه التصريحات في النهاية أن تمنح المتظاهرين دافعاً للتمسك بمطالبهم، بل وربما المغالاة في المطالب أيضاً.

مسؤول سعودي يتحدث عن «إنهاء الأزمة الخليجية»



اجتماع سابق لدول مجلس التعاون الخليجي/ رويترز

قال صدقة يحيى فاضل، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشورى السعودي، إنه يعتقد أن أزمة السعودية والإمارات والبحرين مع قطر تتجه إلى الحل، وأضاف أن هذا قد يكون من باب التمنِّي، لكنه أكد وجود بعض المؤشرات التي توحي بأن الأزمة في طريقها للحل، وبالشكل الذي يُرضي الأطراف كافةً، وفق وصفه.

خلفية: تأتي تلك التصريحات من سياسي سعودي، عقب اتصال رئيس وزراء البحرين، الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، بأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ثم أكدت البحرين أن الاتصال تم بشكل غير رسمي، وأنه لا يؤثر في التزام المملكة مع شقيقتها المملكة العربية السعودية.

تحليل: إذا وضعنا في الاعتبار أن السعودية ليست من الدول التي يتحدث فيها المسؤولون إلا بتعليمات أو عقب الحصول على تفويض من سلطة أعلى، فإن هذا التصريح قد يأتي في سياق محاولة حلحلة الوضع الذي تضرَّر منه الجميع.

لكن يظل أن هناك احتمالاً آخر بأن الرجل قد يكون تحمَّس بعض الشيء وخرج منه تصريح غير معدّ له، وبالتالي فإن تخيُّل أن هناك رغبة للتصالح وإنهاء الأزمة قد يكون أمراً مبالغاً فيه.

إليك ما يحدث أيضاً:

القدس: أعلنت الخارجية الأمريكية أنه وبعد الانتهاء من تأسيس مقر لرئيس بعثتها الدبلوماسية في مدينة القدس، مارس/آذار 2019، فإن ذلك يعني أنه تم افتتاح السفارة الأمريكية في القدس، وذلك بشكل رسمي، وجاء الإعلان بعد عامٍ تقريباً من اليوم الذي افتتحت فيه إدارة دونالد ترامب مبنى سفارة جديداً في المدينة المقدسة.

ليبيا: استهدف طيران حربي تابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، مقر كتيبة تتبع لقوات حكومة الوفاق في منطقة جنزور غربي طرابلس. وقد وقعت انفجارات بعد قصف مقر كتيبة فرسان جنزور بثلاثة صواريخ، مع استمرار تحليق الطيران وسماع أبواق لسيارات الإسعاف في المنطقة.

الإمارات: نشرت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، لقطات للرئيس خليفة بن زايد آل نهيان، أثناء تلقيه التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. ومعروف أن الشيخ خليفة يظهر في بعض المناسبات القليلة، ومنها الاحتفال بشهر رمضان، وقد كان الظهور الأخير له في ديسمبر/كانون الأول 2018.

رئيس الإمارات في أول ظهور له بعد طول غياب/رويترز

سوريا: حكى رجال الخوذ البيضاء وصحفيون وأطباء عن خوفهم من «إبادةٍ جماعية» مع اشتداد الهجوم على إدلب، خاصةً مع تعرضهم وأسرهم للقصف ما يمنعهم من إنقاذ الضحايا المدنيين الآخرين في آخر معقل رئيسي لقوات المُعارضة في البلاد، حيث يسمع صوت الطائرات المألوف يُدوِّي في جميع أنحاء البلدات والقرى في شمال غربي سوريا، في ظل تشديد القوات الموالية للرئيس السوري بشار الأسد هجومها الدموي على المدينة.

فن: نشرت صحيفة Daily Mail البريطانية صوراً للمغنية الأمريكية مادونا وهي ترتدي برقعاً في المطار. ورغم غيابها غير المعتاد عن حفل «ميت غالا»، الإثنين 6 مايو/أيار 2019، فإنها جذبت الأضواء إليها في الأسبوع نفسه، وذلك بارتدائها برقعاً أسود ونظارات وملابس طويلة سوداء في مطار جون إف كينيدي.