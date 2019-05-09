شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتعيين هذا القائد في منصب عسكري رفيع بعد ساعات من انفجار الوضع بين الحزام والحماية الرئاسية بالضالع والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - علم "يمن الغد" من مصادر عسكرية ميدانية مطلعة في محافظة الضالع ان هناك أنباء عن تعيين قائد جديد لمحور الضالع.

وقالت المصادر "أن أنباء شبه مؤكدة تتحدث عن تعيين العميد ركن هادي العولقي قائدا لمحور #الضالع ". Advertisements وكانت شهدت الضالع فجر اليوم الأربعاء تطورات خطيرة بتأزيم واندلاع مواجهات بين قوات الحزام الأمني وكتيبة من قوات الحرس الرئاسي (كتيبة المحضار) في سناح بالضالع، سقط خلالها قتلى وجرحى. وكلف رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، عبدالله مهدي سعيد رئيس انتقالي الضالع، لحل الإشكال بين كتيبة الحرس والحزام، بمساعدة صلاح الشنفرة. تفاصيل اوفى لاحقا

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