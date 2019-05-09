افعال وردود افعال تعيد الوطن

استجابة لدعوة الفنان محمد الربع يعود رئيس الجمهورية الي البلاد لادارة المعركة وتحقيق الانتصار ، خبر اتوقع كتابته والاعلان عنه خلال الايام القادمة، فللاسف الاستراتجية التي تملكها الشرعية هي استراتجية رد الافعال المستمره منذ قيام الثورة و انتخاب الرئيس التوافقي وكانت وبال علينا جميعا فلم يتغير شي بعد ان كانت لنا امال وطموحات تبددت ولم يبقي لنا سوي النوح بصمت حتي لا يشمت بنا من كان ينظر الينا بنظرة المخربيين المنتميين لاحزاب سياسية استطاعت الاستيلاء علي السلطة بركوب الثورة واوحت للاخرين انها صانعة الثورة لتحقق الانتقام

وتدور رحي دائرة الانتقام ولا يدفع الثمن سوي المساكين وفي الجانب الاخر من يديروا السلسلة تتضخم ثرواتهم وها هي دائرة الانتقام تنتقل الي الرئيس هادي وتبداء اقلام واعلام المتسلقين بمهاجمته ويبداء في الجانب الاخر انصارة والمستفيدين من التاجيج يقوموا بالرد وتظهر الردود فضائح تؤكد صحة ما كان يتداول ويظهر محمد الربع برتبة نقيب في مارب ومثلة الالاف المؤلفة يتسلمون رواتبهم كعسكريين وضمن قوام الجيش الوطني وهم فعليا يعملون في اعمال بعيدة كل البعد عن اعمال الجيش وانما تبسم لهم الحظ وكان لهم صديق يسجلهم

وبهجوم الربعي رغم تفاهته الا انه يشير الي انتهاء شهر العسل بين الرئيس و الاصلاح او ان الفاتورة التي يدفعها الرئيس لم تعد كافيه ولا يكفي الربع رتبة نقيب وانما اكثر واكثر .

وان كان الرئيس يشعر بالامتنان للاصلاح لكونه ساهم في اظهار مسرحية انتخابة ويكره الجنوب لما حدث اثناء الانتخابات من اعتراضات و اجتجاجات افشلت بصورة قطعية ظهور الانتخابات بالصورة المطلوبة وتم استثمار ذلك للبث دوما للرئيس وانصاره ان لن يقف معه الا الاصلاح بالرغم من ان الانتخابات كانت وهمية ولا تعني شي فهو مرشح توافقي ووافقت عليه الاحزاب السياسية التي تدير المشهد وكان الغرض من وجود الانتخابات اظهار التغيير بغير السبل التقليدية وتكسير مطالب الثورة وبالفعل تم المطلوب.

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ونعود الي الارتجال الذي تسير فيه الدولة ممثلة بالاجهزة التنفيذية جميعا فكل فعل يقابله رد فعل يقود تصرفات ومصير شعب باكمله فكان قرار تعيين نائب رئيس الجمهورية من القرارات المرتجلة التي قامت علي اساس الايحاء بان تعيين علي محسن سيقلب الموازين لانه ادري بشعاب صنعاء واثبتت السنوات ان القرار غير مدروس ومثلة تعيين رئيس الوزراء والخلاف بين التحالف وقرارات تتالي اساسها رد فعل عن افعال بلا استراتجية واقعية لما نحن عليه وما الذي نريده اليوم وغدا .

ويدخل في ذلك البنك المركزي ونقله المفاوضات ونتائجه والقبول بما جاء فيها ثم ناتي الي حلقة مجلس النواب تلك الحلقة السخيفة لبعث الحياة في كيان ميت ملفوظ واعادة استنساخة بقالب مشوهه ليخرج مولود اقل ما يقال عنه انه فرانكشتاين اليمن بقيادته المهترئة المحروقة شعبيا وكانت النتيجة اعادة انتخاب هيئة رئاسه وهو القرار الوحيد الذي صدر وكان هذا الاستنساخ هدفه اظهار تحالف لم يغير شي وبعد تمخض الجبل الذي كلف الملايين ما بين مستحقات ونثريات وتسديد مستحقات وفواتير خاصةبالنواب الذين تم تجميعهم من كل صوب ولم يمكن الوصول الي النسبة المطلوبة ولكن تم تجاوز كل شي من اجل الفار الذي ولد والنتيجة تحقيق امال وطموحات سياسي انتهازي و تظهر قرارات اللحظة الاخيرة والضغوط النهائية ليظهر اعضاء جدد وتستمر ردود افعال تدير دولة يستفيد منها المتصيدون .

لكل هذا يجب ان نتسال الي متي سنسير في هذا الطريق وربما طالما وان الرؤية قد اتضحت فربما اننا يمكن ان نحقق شي يقضي علي الجمود وان يتم اقناع الربع ومن علي نهجه للسير نحو استفزاز الرئيس والحكومة لتصدر قرار بشان مطالب الجنوبيين الذين حققوا النصر وحرروا ارضهم في خمسة اشهر ثم تصدر قرار بشان الاقاليم بالاعلان عن اقليم حضرموت وهو الاقليم القابل للتنفيذ المستقر سياسيا وعسكريا والذي حقق المعادلة الصعبة بتحقيق تنمية في الوقت العصيب ويلحق ذلك قرار باعادة توزيع القوات العسكرية وتنظيمها وخاصة وان لدينا قوةمكونة من 450 الف عسكري نعتقد ان تواجد الربع من ضمنهم سبب اكثر من كافي لاثارة السلطة ووزارة الدفاع لتعيد تنظيم القوات والنظر في المسجلين وننتظر النتيجة الايجابية للنظر في مؤسسات الدولة والفساد المستشري فيها فنحن بحاجة لاستفزاز لاعادة النفط والغاز لشركة النفط وفتح المصافي والصهاريج للتخلص من تجار المواد البترولية و قرارات ارتجالية بشان الكهرباء والزام الجهات الحكومية بدفع قيمة استهلاكهم والتحرك للقضاء علي الفساد المستشري في مصلحة اراضي وعقارات الدولة والجمارك والضرائب ومنفذ الوديعة .

ونريد استفزاز اكبر ليتقرر الزام مجلس النواب بعقد جلساته المنتظمة واستصدار قرارات غير مسرحية وتحريك الحياة السياسية بدلا من الجمود الذي نعاني منه منذ سنوات الكثير والكثير يمكن ان يتحقق ولكن البحث عن طريقة لتحقيق نتائج مماثلة لعاكس خط الربع لدفع القيادة نحو اصدار قرارات عبارة عن ردود افعال لحديث استفزازي قد لا يرضيهم ولكنها ستنتصر لارادة الشعب