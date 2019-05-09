الهلال الإماراتي يواصل توزيع وجبات إفطار الصائم بالدريهمي في الحديدة

واصلت فرق الهلال الأحمر الإماراتي توزيع وجبات إفطار الصائم خلال شهر رمضان الكريم لسكان وأهالي قرية الغليفقة في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة.

ويأتي هذا ضمن مشروع وجبات إفطار الصائم في الساحل الغربي.

ووفق متابعة "الخليج 365"، تم توزيع وجبات الإفطار الجاهزة على عدد من الأسر الفقيرة في قرية الغليفقة في مديرية الدريهمي بالحديدة من قبل فريق الهلال الأحمر الإماراتي للتخفيف من معاناة المواطنين بسبب الحرب التي فرضتها عليهم مليشيات الحوثي.

من جانبهم، عبر عدد من المواطنين عن امتنانهم وشكرهم لدولة الإمارات العربية المتحدة على ما يقدمون من دعم وإغاثة ومساعدات للمواطنين والأهالي والأسر الفقيرة في محافظة الحديدة ومختلف مناطق الساحل الغربي وعلى وجبات الإفطار المتواصلة خلال أيام شهر رمضان المبارك.