شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب قوات الحماية الرئاسية وتدخل طارئ لـ‘‘هادي والمحافظ’’....هذا ماحدث فجر اليوم في الضالع والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - تدور الاشتباكات بين القوات المشتركة والمليشيات الحوثية، باتجاه نقيل الشيم شمالي قعطبة، فيما شهدت الجبهات الليلة هدوءاً حذراً مع اشتباكات متقطعة في أطراف قعطبة.
وقالت مصادر ميدانية لنيوزيمن، فجر الخميس 9 مايو 2019، إن معظم الجبهات شمالي غربي قعطبة/ الضالع، جنوب البلاد، شهدت هدوءاً حذراً مع اشتباكات متقطعة تركزت في أطراف قعطبة.
وخلال ذلك أفاد نيوزيمن مصدر ميداني أن الاشتباكات تواصلت بتركز باتجاه نقيل الشيم، والمعارك كر وفر بين الطرفين حول منتزه الشيم عقب سيطرة المليشيات الحوثية على المنتزه بعد "أزمة سرية كتيبة الحماية الرئاسية" التي كانت وصلت إلى الجبهة قبل أيام.
من جانب آخر علم نيوزيمن، أن اللوائين هادي العولقي وفضل حسن يتوليان حل إشكالية سرية الحماية الرئاسية وسوء التفاهم مع حزام الضالع
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