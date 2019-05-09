الصحة والسكان بحضرموت تدشن حملة الرش الضبابي لمكافحة البعضوض في ثمود

نفذت إدارة الصحة العامة والسكان بمديرية ثمود بمحافظة حضرموت شرق البلاد، حملة رش ضبابي لمكافحة انتشار البعوض بكثافة مؤخرا. وتم تنفيذ الحملة من قبل فريقين ميدانيين الأول قام بالرش الضبابي بين مساكن المواطنين في ارياف مديرية ثمود. فيما قام الفريق الثاني برش أماكن تجمع المياه الراكدة بين المنازل وفي المزارع والأودية كوقاية أولية.

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