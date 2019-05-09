اللجنة العليا للامتحانات تناقش الاختبارات الوزارية للمعاهد الفنية

عقدت اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التعليم الفني والتدريب المهني اليوم بعدن، اجتماعاً ناقش الاجراءات التنظيمية والفنية والتحضيرات اللازمة لعقد الاختبارات الوزارية في المعاهد الفنية والمهنية وفقا للعام الدراسي 2019 – 2020. واستعرضت اللجنة برئاسة وزير التعليم الفني الدكتور عبدالرزاق الاشول، الاجراءات والتجهيزات الخاصة بالاختبارات في مقر اللجان المحددة، وكيفية مواجهة التحديات التي توجه العملية الاختبارية ، واتخاذ القرارات المناسبة التي تصب في مصلحة الطالب بدرجة اساسية ، واقرار الموازنة التشغيلية للاختبارات الوزارية . حضر الاجتماع نائب الوزير عبدربه المحولي.

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