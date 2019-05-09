اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح في اتصالاً هاتفياً بقائد اللواء ٣٠ مدرع العميد هادي العولقي على المستجدات الميدانية وسير الأوضاع في محافظة الضالع. واستمع نائب الرئيس إلى موجز عن التطورات الميدانية وجهود المقاتلين الأبطال في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية والثبات في وجهها. وعبر نائب الرئيس عن الشكر والتقدير للأشقاء في دول التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية وما يقدمونه من دعم مستمر شمل مختلف المجالات. وشدد على توحيد الصفوف وتجاوز الخلافات والعمل بروح الفريق الواحد بما من شأنه درء مخاطر الحوثي ومشروعه الإرهابي الذي يستهدف الجمهورية وكل المكتسبات الوطنية. من جانبه تطرق قائد اللواء 30 مدرع الى سير تنفيذ المهام العسكرية وأوضاع المقاتلين الأبطال، منوهاً بالمعنويات القتالية للضباط والجنود.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نائب رئيس الجمهورية يطلع على مستجدات الأوضاع في الضالع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.