القوات الحكومية تستعيد مواقع استراتيجية في مديرية الأزارق بالضالع

تمكنت قوات من ألوية العمالقة والحزام الأمني وقوات اللواء 33 مدرع من إستعادة مواقع استراتيجية ومنها موقع موقب والشجفى بعد معارك عنيفة خاضتها القوات ضد المليشيات الحوثية في جبهة تورصة بأطراف مديرية الأزارق.

وأفادت مصادر عسكرية أن قوات العمالقة المساندة لقوات الحزام الأمني وقوات اللواء 33 مدرع استعادت مواقع مهمة وحررت قريتي حبيل حويدى وقرية مقربة التي كانت تسيطر عليها المليشيات ، وتقدمت نحو مناطق مقيلان وباهر وتخوض اشتباكات عنيفة لدحر وملاحقة مسلحي مليشيات الحوثي في جبهة تورصة.

وذكرت المصادر أن المليشيات تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والعتاد ولقي العشرات من مسلحيها مصرعهم أثناء المعارك العنيفة التي خاضتها قوات العمالقة والحزام الأمني ضد مليشيات الحوثي.

يذكر أن قوات ألوية العمالقة دفعت بتعزيزات عسكرية إلى منطقة تورصة في أطراف مديرية الأزارق بمحافظة الضالع وتضمنت التعزيزات مقاتلين من الألوية الرابع والخامس والثاني عشر عمالقة مع العتاد العسكري لمساندة قوات الحزام الأمني وقوات اللواء 33 مدرع في جبهة تورصة باطراف مديرية الازارق.