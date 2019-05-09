مجلس شباب قشن بالمهرة يدشن مشروع إفطار الصائم لعابري السبيل

دشّن مجلس شباب قشن التطوعي إبتداءً من أول أيام شهر رمضان المبارك مشروع إفطار صائم لعابري السبيل الذي ينفذه المجلس للعام الرابع على التوالي ويستهدف المسافرين وعابري السبيل على الخط الساحلي الدولي في مديرية قشن طيلة الشهر الفضيل وذلك اقتداءً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من فطر صائماً كان له مثل أجره غير أنه لاينقص من أجر الصائم شيئاً ).

وشهد التدشين الأستاذ فيصل أحمد حازم الجدحي مدير عام مديرية قشن ورجل الأعمال المعروف الذي يعتبر أحد الداعمين البارزين للمجلس الشبابي التطوعي منذ انطلاقه قبل أعوام.

وتفقد المدير العام الترتيبات والتجهيزات التي يقوم بها أعضاء المجلس للمشاريع الرمضانية، مبدياً عن استعداده تقديم كل سبل الدعم للمجلس لإنجاح مشاريعه التطوعية الخيرية والإنسانية.

وكان صادف فعالية التدشين مرور حافلتين لوكالة ملتقى المهرة للسفر والسياحة وخدمات الحج والعمرة تحمل بعثة فريق فرسان حرضنوت فرتك والعديد من الشخصيات الرياضية في طريقهم لأداء مناسك العمرة البالغ عددهم 92 راكباً حيث قُدمت لهم وجبات الإفطار أسوةً بغيرهم من المسافرين متمنيين لهم رحلة سعيدة وعمرةً مقبولة.

جدير بالذكر أن هذا المشروع من ضمن العديد من المشاريع الخيرية التي يقدمها المجلس كتوزيع الثلج والزكاة وكسوة ولحوم العيد والعديد من المشاريع الخيرية.