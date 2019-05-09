مليشيا الحوثي تحتجز أدوية مرضى السلطان في اب وتمنع دخولها المدينة

قال مصدر طبي إن مسلحين تابعين لمليشيا الحوثي يحتجزون كمية من أدوية مرضى السرطان في محافظة إب “وسط البلاد” ويمنعون إدخالها إلى المدينة.
وأضاف المصدر بأن نقطة تابعة للحوثيين على المدخل الشرقي لمدينة إب تحتجز أدوية مرضى السرطان وتطالب بدفع مبالغ كجمارك على الأدوية والمساعدات الطبية ودفع مبالغ مالية كبيرة مقابل السماح بدخولها.
وبحسب المصدر فإن شحنات الأدوية المقدمة من الإمداد الدوائي لوزارة الصحة في العاصمة المؤقتة عدن وكثير من تلك الأدوية معرضة للتلف نتيجة بقائها محتجزة في ظروف غير مهيأة لأكثر من ثلاثة أسابيع.
ويستفيد من شحنة الأدوية أكثر من ثلاثة آلاف مصاب بالسرطان في محافظة إب وحياتهم معرضة للخطر نتيجة نفاذ أكثر من 50% من الأدوية من مركز الأمل لعلاج الأورام في إب.
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