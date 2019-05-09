كتائب أبي العباس تدين ما تقوم به مليشيا الحشد الإصلاحي بحق أفرادها وقياداتها

أدانت كتائب أبي العباس باللواء 35مدرع ما تقوم به مليشيات الحشد الشعبي التابعة لحزب الاصلاح من مداهمات لمنازل قيادات وأفراد كتائب أبي العباس بعد خروجها من المدينة القديمة بتعز ، حقنا للدماء وبضمانات عديدة بحفظ الحرمات والحقوق.

وقال بيان صادر عن الكتائب - تلقى "الخليج 365" نسخة منه - "غير أن الحنث بالعهود والمواثيق وخيانة الذمم والتعهدات استمر بوقوع سلسلة من الاعتداءات والانتهاكات لمنازل قياداتنا وأفرادنا كان اخرها مداهمة منزل قائد عمليات الكتائب ، حيث تم العبث بمحتوياته في مخالفة للقوانين الصريحة التي تجرم الاعتداء على المنازل ، دون مسوغ قانوني قاهر، واذن قضائي صريح ، وفي تجاوز فاضح لما أقرته لجنة التهدئة في الاتفاق الذي الزمت به الاخرين ، والذي اكد على ضرورة حفظ الامن والاستقرار داخل المدينة القديمة وحماية الاعراض والممتلكات وعدم مداهمة المنازل فيها ، وحمل مدير شرطة المحافظة كامل المسؤولية عن أي أعمال من هذا النوع امام وزير الداخلية والسلطة المحلية ".

وحملت الكتائب مليشيات الحشد الشعبي التابعة لحزب الاصلاح ، ومدير شرطة المحافظة المسؤولية الكاملة عما يحدث من انتهاكات.

وأكدت الكتائب أنها ستمضي بمحاكمة من قام بهذه الاعتداءات وغيرها من الانتهاكات التي تطال المواطنين والمنازل في المدينة القديمة.

كما أدانت كتائب ابي العباس ما تقوم به نقطة الهنجر - التابعة للشرطة العسكرية - الخاضعة لمليشيات الحشد الشعبي من اعتداءات واختطافات ومضايقات تطال أفراد الكتائب وكان اخرها يوم الجمعة الماضي بقيام هذه النقطة باختطاف اثنين من أفرادنا دون اي مبرر أو مسوغ قانوني وفي هذا السياق نحمل قيادة المحور المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات ونؤكد باننا ماضون في استعادة حقوقنا بكل الطرق الممكنة.