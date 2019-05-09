الكشف عن حملة "إخوانية" لمداهمة منازل قيادات وأفراد "أبي العباس"

كشفت مصادر خاصة في محافظة تعز ، اليوم الخميس، بأنه يتم تجهيز حملة "إخوانية" لمداهمة منازل قيادات وأفراد كتائب أبي العباس في المدينة القديمة.

وطبقا لمصادر "الخليج 365"، يقود الحملة غزوان المخلافي حيث قد قام المدعو غزوان المخلافي بتغيير طلاء سيارات تابعه له بألوان شرطة الدوريات ولديه صالون وسيارة هايلوكس وثلاثة أطقم ويتواجد في وادي المعسل للاستعداد للإقتحامات وإرعاب النساء والأطفال وإقلاق القيادات والإفراد التابعين لكتائب أبي العباس المتواجدين في الكدحة على منازلهم وأطفالهم داخل المدينة.

وذكر سكان من وادي المعسل، أن الأطقم والسيارات التابعة لغزوان المخلافي عليها الكثير من المسلحين الملثمين.

وبين مصدر خاص، أن نقطة الهنجر احتجزت خمسة من أفراد كتائب أبي العباس وقامت بالتحقيق معهم والذين أفادوا بأنهم في زيارة لأسرهم داخل المدينة إلا أن مليشيات النقطة التي تسيطر عليها الشرطة العسكرية رفضت الإفراج عنهم واشترطت للإفراج عنهم توقيع تعهد بالإنظمام للواء 145 محور والخروج من الكتائب واللواء 35 مدرع .

وأشارت إلى أنه "تم اجبارهم على التوقيع على ذلك ومازالوا محتجزين هناك حتى اللحظة".