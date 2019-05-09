البخيتي يعتذر للتحالف العربي بشأن جريمة سعوان بصنعاء

اعتذر الكاتب والسياسي، علي البخيتي، اليوم الخميس، للتحالف العربي بشأن حادثة سعوان بصنعاء.

وقال البخيتي في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" - رصده "الخليج 365" - "أعتذر للتحالف العربي بقيادة ⁧‫السعودية‬⁩ و ⁧‫الإمارات‬⁩ عن تحميلي لهم مسؤلية جريمة سعوان ⁧‫صنعاء‬⁩ التي أدت لمقتل ١٥ طالب وطالبة ومواطن؛ وعن هجومي الحاد عليهم".

وتابع" ‏منظمة “هيومن رايتس ووتش” أكدت اليوم أن ⁧‫الحوثيين‬⁩ وراء تلك الجريمة بعد انفجار مخزن سلاح تابع للجماعة؛ ولم يكن هناك غارات للتحالف".

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وبين أن "جماعة الحوثيين وبتعمد تزييف الحقائق وتخزين الأسلحة والمواد المتفجرة في الأحياء السكنية تُهدر دماء المواطنين اليمنيين؛ كما أنها تمنع المنظمات الحقوقية الدولية وفرق التحقيق من زيارة مناطقها وهذا ما يجعل من الصعوبة بمكان تحديد مسؤلية الأطراف المتحاربة في كثير من الجرائم والانتهاكات".

وأكدت “هيومن رايتس ووتش” في تقرير صادر اليوم أن جماعة الحوثيين هي التي تسببت بجريمة سعوان التي أدت لمقتل عدد من طلاب المدارس والسكان المحليين بسبب تخزينها لمواد متفجرة في موقع الانفجار.

وأكدت المنظمة أن الحوثيين منعوا المواطنين من تصوير مخزن السلاح ورفضوا السماح لمنظمات حقوق الانسان بالكشف على موقع الانفجار.